Izrael już odpowiedział. Atakuje cele w Gazie

"Z ostatniej chwili: Izraelskie siły powietrzne uderzają w cele terrorystyczne w Gazie. Izrael ma pełne prawo bronić się przed terroryzmem" – napisał na portalu X komentator zajmujący się tematyką Bliskiego Wschodu, Hananya Naftali. "Trwa zmasowany atak lotnictwa Izraela na Strefę Gazy. W powietrzu jest co najmniej 40 samolotów" – podał z kolei analityk Artur Micek.

twitter

Dr Wojciech Szewko podsumował obecną sytuację (na podstawie informacji przekazywanych przez stronę izraelską). "Rakiety uderzyły m in w Tel Awiw; Hamas zdobył m in komendę policji w Sderot; Hamas wziął co najmniej 33 jeńców; 'specjalna sytuacja bezpieczeństwa' ogłoszona w strefie do 80 km od Strefy Gazy' co najmniej 110 osób rannych po stronie IL (dane dot. tylko ataku rakietowego)" – opisuje ekspert.

Media informują o jednej ofierze śmiertelnej po stronie Izraela.

Palestyński ruch Hamas przypuścił w sobotę największy od długiego czasu atak na Izrael. Wzięli w nim udział uzbrojeni bojówkarze. Na Izrael spadły rakiety. Grad rakiet wystrzelono ze Strefy Gazy. "Gdy w południowym i środkowym Izraelu, w tym w Jerozolimie, zawyły syreny alarmowe, izraelska armia oświadczyła, że trwa wojna. Premier Benjamin Netanjahu zwołał nadzwyczajne spotkanie decydentów odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa. To najpoważniejsza eskalacja od czasu, gdy Izrael i Hamas stoczyły 10-dniową wojnę w 2021 roku" – wskazuje Reuters.

Atak na Izrael. Polska ambasada wydała komunikat

Ambasada RP w Izraelu odradza wszelkie podróże do obszarów przygranicznych ze Strefą Gazy, Libanem i Syrią. "Ze względu na ryzyko wystąpienia kolejnych ataków rakietowych przypominamy zasady bezpieczeństwa i postępowania w razie ostrzału. Odradzamy wszelkie podróże do obszarów przygranicznych ze Strefą Gazy, Libanem i Syrią" – czytamy w komunikacie placówki.

"Zdecydowanie potępiamy dzisiejsze masowe ataki rakietowe ze Strefy Gazy na izraelską ludność cywilną oraz bezprecedensową infiltrację terrorystyczną na południu kraju. Myślami jesteśmy z rodzinami ofiar. Izrael ma prawo bronić się przed atakami terrorystycznymi" – dodaje ambasada RP we wpisie na portalu X.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen napisała: "Jednoznacznie potępiam atak przeprowadzony przez terrorystów Hamasu na Izrael. To terroryzm w jego najbardziej nikczemnej formie. Izrael ma prawo bronić się przed takimi ohydnymi atakami".

Czytaj też:

Zmasowany atak rakietowy Hamasu na Izrael. "Największa bitwa"