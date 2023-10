Dziennikarz "GW" chce odebrać pracownikom TVP pieniądze, jakie zarobili w czasach PiS

Wencel słynie z kontrowersyjnych pomysłów. W zeszłym roku było głośno o jego postulacie, by państwo zabroniło dzieciom chodzenia do kościoła. Teraz dziennikarz "Wyborczej" kolejny raz podzielił się swoimi przemyśleniami.

Jak podkreśla we wpisie na portalu X, wielkim wyzwaniem dla dzisiejszej opozycji i wymiaru sprawiedliwości po wygranych wyborach będzie "znalezienie instrumentów prawnych do skutecznego cofnięcia potężnych transferów pieniężnych, które przez ostatnie 8 lat otrzymali funkcjonariusze rządowej propagandy".

Wencel: Odebrać pieniądze

"To, że te transfery muszą być cofnięte, nie ma wątpliwości. Nie może być tak, że ci ludzie zbudowali fortuny okupione kłamstwem, hejtem, ludzką krzywdą i teraz, co prawda, stracą swoje stanowiska, ale odejdą w spokoju, bezpiecznie je do końca życia konsumować. Albo - co gorsza - wykorzystają je do zbudowania narzędzi wpływu na opinię publiczną. I kontynuowania tego, co robili wcześniej" – napisał Wencel.

Jak przekonuje dziennikarz "Wyborczej" ani jednak złotówka, która została przekazana jako element gratyfikacji za "uprawianie przemysłu pogardy [...] nie może zostać "w kieszeniach tych ludzi".

Wencel przyznaje jednak, że nie wie, jakie konkretne rozwiązania należałoby wdrożyć, aby odebrać pieniądze.

Czy opozycja wygra wybory?

Ankieterzy pracowni Estymator na zlecenie portalu DoRzeczy.pl zapytali Polaków, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę.

Na podium nie zaszły żadne zmiany. Najwięcej wskazań zdobyła Zjednoczona Prawica. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która wyprzedziła Konfederację oraz Trzecią Drogę. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 ugrupowań. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosła 60 proc.

