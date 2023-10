Seria silnych trzęsień ziemi w Afganistanie. Ponad 2 tys. ofiar

W niedzielę rano zastępca rzecznika prasowego rządu talibów Bilal Karimi, cytowany przez agencję prasową Associated Press, przekazał, że liczba ofiar kataklizmu jest bardzo wysoka. Jeszcze w sobotę miejscowe władze informowały o 320 zabitych. Według najnowszych ustaleń, liczba ofiar wzrosła do ponad 2 tys.

Do serii silnych trzęsień ziemi doszło w zachodniej części Afganistanu, ok. 30 kilometrów od miasta Herat, które znajduje się w pobliżu granicy z Iranem. Po kataklizmie o sile 6,3 w skali Richtera, pojawiły się trzy bardzo silne wstrząsy wtórne o sile 6,3; 5,9 oraz 5,5, a także kilka mniejszych wstrząsów, jak zauważyła Służba Geologiczna USA.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że zniszczonych zostało co najmniej 12 wiosek, w tym ok. 600 budynków mieszkalnych.

Afganistan jest często nawiedzany przez trzęsienia ziemi, zwłaszcza w paśmie górskim Hindukuszu, które leży w pobliżu skrzyżowania płyt tektonicznych euroazjatyckiej i indyjskiej.

Trzęsienie ziemi w Maroku

We wrześniu doszło do trzęsienia ziemi w północnym Maroku. Epicentrum wstrząsów miało miejsce w górach Atlasu Wysokiego, 71 kilometrów na południowy zachód od Marakeszu.

Żywioł o magnitudzie 6,8 spowodował ogromne zniszczenia. W Marakeszu w wyniku wstrząsów ucierpiało wiele historycznych budynków. Jedno z miasteczek – Tafeghaghte – legło w gruzach, jego mieszkańcy albo zginęli, albo zostali ciężko ranni. Było to najsilniejsze trzęsienie, które nawiedziło Maroko w ciągu ostatnich 60 lat.

Czym jest trzęsienie ziemi?

Trzęsienie ziemi to gwałtowne rozładowanie naprężeń w skorupie ziemskiej połączone z ruchem warstw skalnych. Ze względu na przyczynę wyróżnia się cztery rodzaje trzęsień ziemi. Są to: trzęsienia tektoniczne, które związane są z ruchem płyt tektonicznych; wynikają z przesunięć skał wzdłuż uskoku; trzęsienia wulkaniczne związane m.in. z potężnymi erupcjami wulkanów; trzęsienia zapadowe, do których dochodzi m.in. w wyniku zawalania się stropów jaskiń; trzęsienia antropogeniczne (np. tąpnięcia górnicze).

Szacuje się, że rocznie dochodzi do ponad 140 tys. trzęsień ziemi, jednak większość z nich nie jest odczuwalna przez ludzi i nie wywołuje szkód. Najczęściej występującymi trzęsieniami ziemi (ok. 90 proc. wszystkich) są trzęsienia tektoniczne.

