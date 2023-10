Nowy film ws. Pandora Gate. "Latami kryto szambo"

PandoraGate to afera pedofilska w świecie polskich youtuberów i influencerów. Internetowy twórca Sylwester Wardęga opublikował film stanowiący wynik prywatnego śledztwa w tej sprawie. Przywołując screeny rozmów, wywiady i nagrania wideo, Wardęga przekonuje w swoim filmie, że część środowiska internetowego wiedziała o działaniach Stuu – internetowego twórcy, który miał spotykać się z nieletnią dziewczyną. Pisał do niej ponadto nieodpowiednie wiadomości. Sprawa wywołała olbrzymie poruszenie, gdyż są w nią zaangażowani inni popularni twórcy.

Z dostępnych informacji wynika jednak, że to, co ujawnił Wardęga, to jedynie wierzchołek góry lodowej, a w sprawę było zamieszanych zdecydowanie więcej przedstawicieli polskiego YouTube'a.

Film Konopskyy'ego

Teraz współpracujący z Wardęgą youtuber Mikołaj Tylko, działający pod pseudonim Konopskyy opublikował nowy film w sprawie. W trwającym ponad godzinę nagraniu Konopskyy opublikował nowe fakty dotyczące Stuu, oraz innych influencerów: Boxdela, Dubiela, DJ Pallaside, Verteza, Vojtaza czy Dissowskyy'ego.

– Opowiem wam nie tylko o samym wykorzystywaniu nieletnich, ale także o wyłudzeniu od nich zdjęć, zapraszaniu do mieszkania oraz o osobach, które latami kryły to całe szambo, o wysyłaniu przez youtuberów nawzajem półnagich zdjęć fanek, o manipulacji, o groźbach i paskudnym procederze seksualizacji i demoralizacji dzieci – mówi na wstępie Konopskyy. Jak sam stwierdza, stracił 80 proc. swoich bohaterów z dzieciństwa.

Konopskyy dotarł do pięciu dziewczyn, do których Stuu wysyłał sprośne wiadomości i z którymi się spotykał. Wszystkie miały wówczas od 13 do 15 lat. O całym procederze miało wiedzieć mnóstwo ludzi z branży You Tube'a.

– Dotarłem jeszcze do innej dziewczyny, która posiada całą kryptę na Stuu i zgraję jego przydupasów, ale boi się jej ujawnić – dodaje Konopskyy.

W swoim filmie Konopskyy przekonuje, że sprawa Stuu jest „wierzchołkiem góry lodowej”.

Cieplucha: Wystąpię do prokuratury

Do sprawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha.



"Poznaliśmy kolejną odsłonę #PandoraGate. Szacunek dla tych, którzy ją ujawnili. Dobrze, że są ludzie, którzy chcą walczyć z patologią w sieci. Wystąpię do prokuratury, by uwzględniła w prowadzonym śledztwie te nowe ujawnione okoliczności" – napisał na portalu X.

twitter