"Poszedł robić coś dla Polski". Powstaje dokument o Mateuszu Morawieckim

Jak czytamy w opisie krótkiego zwiastuna filmu, "z inicjatywy przyjaciół Mateusza Morawieckiego powstaje film dokumentalny przedstawiający nieznane fakty, wspomnienia, zdjęcia i filmy pokazujące jego dzieciństwo, dorastanie i młodość w trudnych warunkach wrocławskiego Środmieścia i zmagań wrocławskiej opozycji z aparatem represji PRL". Zwiastun opublikował na portalu X Andrzej Kołodziej, Prezes Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna, Sygnatariusz Porozumień Sierpniowych w Gdańsku 1980 r., członek Solidarności Walczącej (kandydat PiS do Sejmu).

W zwiastunie widzimy zdjęcia młodego Mateusza Morawieckiego, słyszymy o niełatwym dzieciństwie i trudach dnia codziennego rodziny Morawieckich. Premier krótko skomentował zapowiedź filmu: "Dziękuję! ".

Urodzony w 1968 r. Mateusz Morawiecki od grudnia 1981 brał udział w akcjach opozycyjnych: malowaniu napisów na murach, zrywaniu flag, rozklejaniu plakatów i ulotek, druku i kolportażu podziemnych pism oraz rozwieszaniu opozycyjnych transparentów. W latach 1983-1986 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany w związku z działalnością opozycyjną swego ojca, Kornela Morawieckiego, który ukrywał się wówczas przed organami ścigania. Od 1986 publikował pod pseudonimami, np. Robert Synowiecki, swoje artykuły w prasie podziemnej, przede wszystkim w "Biuletynie Dolnośląskim". W latach 80. kilkukrotnie został pobity z powodów politycznych i ponownie był przesłuchiwany.

Opozycyjna przeszłość

Kornel Morawiecki na przełomie maja i czerwca 1982 założył organizację pod nazwą "Solidarność Walcząca" (początkowo posługującą się nazwą Porozumienie Solidarność Walcząca). W manifeście programowym wskazano, że podstawowymi założeniami SW jest "walka o odzyskanie niepodległości i budowa Rzeczpospolitej Solidarnej". Odrzucano ugodę z urzędującą władzą i reformowanie systemu.

9 listopada 1987 Kornel Morawiecki został zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa we Wrocławiu. Przetransportowano go do Warszawy i osadzono w areszcie na Rakowieckiej, gdzie przetrzymywany był w całkowitej izolacji.

