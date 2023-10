Trzęsienie ziemi na Słowacji. Premier: Było odczuwalne w Polsce

"Dziś wieczorem na Słowacji doszło do trzęsienia ziemi. Było ono odczuwalne także w Polsce. Rozmawiałem na ten temat z wojewodą małopolskim i poleciłem zwiększenie gotowości służb" – poinformował w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Jak przekazał Radiu ZET rzecznik małopolskiej straży pożarnej Hubert Ciepły, strażacy byli wzywani do kilku budynków w Małopolsce, aby sprawdzić je pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie ma osób poszkodowanych.

Epicentrum znajdowało się ok. 6 km na południowy wschód od miasta Stropkov i ok. 61 km na północny wschód od Koszyc. Wstrząsy były odczuwalne również w Polsce. "Mamy sygnały od mieszkańców Krakowa, którzy poczuli delikatne drżenie" – podaje Onet. Z kolei "Gazeta Krakowska" pisze o mieszkańcach, którzy donosili o "kołyszących się blokach" i "dzwonieniu szklanek w szafkach".

"Zaczęła się trząść kanapa, poczułam lekkie wibracje. Na początku myślałam, że to pies. Po chwili współlokatorka zapytała mnie, czy czuję, jak trzęsie się blok"; "usłyszałam stukanie telewizora, który zaczął się kiwać i uderzać obudową o ścianę, jakby drżał"; "lak popatrzyłam na ściany, to wydawało się, jakby drgały" – to niektóre relacje świadków z Krakowa dla Onetu.

Dramat w Afganistanie

Potężne trzęsienia ziemi nawiedziły w niedzielę północno-zachodni Afganistan, zabijając ponad 2400 osób – podała administracja talibska. Były to najbardziej śmiercionośne wstrząsy, jakie dotknęły ten górzysty kraj od lat.

Jak podała amerykańska służba geologiczna (USGS), trzęsienia wystąpiły 35 km (20 mil) na północny zachód od miasta Herat i miały siłę 6,3 w skali Richtera. Należały one do najbardziej śmiercionośnych trzęsień na świecie w tym roku po tym, jak w lutym we wstrząsach w Turcji i Syrii zginęło około 50 tys. osób.

Domy zamieniły się w gruzy, a wiele osób trafiło do szpitali. Jak wskazuje Reuters, Afganistan jest szczególnie narażony na trzęsienia ziemi, ponieważ cały kraj położony jest na dwóch głównych aktywnych uskokach, które mogą pęknąć i spowodować rozległe szkody.

Jak wynika z artykułu opublikowanego w 2021 r. w czasopiśmie "Journal of Disaster Risk Studies", większości domów w Afganistanie brakuje dobrych fundamentów, co podwyższa ryzyko, iż trzęsienie przyniesie ofiary śmiertelne.

