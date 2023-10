"Magazyn śledczy": Katastrofalne skutki polityki "multi-kulti"

Niewyobrażalny wzrost przestępczości, niedostępne dla policji muzułmańskie getta w największych miastach europejskich i wielkie przywileje socjalne dla „nachodźców", czyli katastrofalne skutki liberalnej polityki „multi-kulti" w Niemczech i w Szwecji. Jakie działania doprowadziły do powstania „kultury noża" w cywilizowanych i spokojnych do tej pory krajach Zachodniej Europy? Jak wygląda rzeczywistość w Szwecji objętej wojną religijną, zafundowaną społeczeństwu przez liberalno-lewicowych polityków? Jak wielka jest pomoc socjalna dla migrantów w Szwecji i w Niemczech i jakich nadużyć dopuszczają się przybysze? Jak państwo niemieckie wspiera proceder przemytu migrantów? Czy polityka otwartych drzwi może wkrótce doprowadzić do sytuacji, w której przybyszów będzie więcej, niż rdzennych mieszkańców, a co za tym idzie do podbicia Europy bez walki przez „nachodźców" ?

„Magazyn śledczy Anity Gargas" o 23:25 w TVP1.