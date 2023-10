Fundusz Sorosa inwestuje w Wirtualną Polskę. "Wspieranie rzetelnego dziennikarstwa"

"Amerykański Media Development Investment Fund nabył mniejszościowy udział w Wirtualnej Polsce Holding. Inwestycja ma służyć wsparciu w utrzymaniu niezależności mediów należących do WP" – czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym przez Wirtualna Polska Holding. Fundusz ten jest wspierany finansowa przez George'a Sorosa.

Wskazano, że "WP jest największym polskim wydawcą mediów online. Każdego dnia informacje, reportaże i materiały wideo przygotowywane przez ponad 400-osobową redakcję docierają do kilkunastu milionów Polaków. Publikacje WP zdobywały nagrody i wyróżnienia w prestiżowych konkursach, wiele z nich dotyczyło nieprawidłowości w administracji publicznej bądź niewłaściwych działań polityków i urzędników".

Pieniądze Sorosa mają wesprzeć "rzetelne dziennikarstwo"

Jak przekonuje cytowany w komunikacie Jacek Świderski, prezes Wirtualnej Polski Holding S.A., "niektóre publikacje, które pojawiają się w serwisach WP, wywołują nieuprawnione ataki ze strony władzy. Próby wywierania wpływu na niezależność naszych mediów, opisane chociażby przez redaktora naczelnego WP w czerwcu, były bulwersujące". Zaznaczono, że "dlatego też jako założyciele, zdecydowaliśmy się na sprzedaż mniejszościowego pakietu akcji WP amerykańskiemu funduszowi, którego misją jest wspieranie rzetelnego dziennikarstwa na całym świecie".

"Zgodziliśmy się na tę transakcję w tym roku, mimo że obecna cena giełdowa akcji nie odpowiada- w naszej ocenie- realnej rynkowej wartości WP. W tym wypadku jednak dużo ważniejsze dla nas jako właścicieli jest pozyskanie partnera, który wesprze nas w obronie wolności mediów w Polsce. Pakiet kontrolny pozostaje w polskich rękach" – zapewnia Świderski.

MDIF zainwestował w Wirtualną Polskę 6 mln złotych, w zamian za ok. 0,2 proc. akcji. Szef funduszu Harlan Mandel wskazuje, że "MDIF wspiera wolne media na całym świecie, gdyż są one podstawą demokracji i trzonem społeczeństwa obywatelskiego. Odgrywają kluczową rolę, rzucając światło na działania rządzących – niezależnie od partii – i czyniąc ich odpowiedzialnymi przed swoimi obywatelami". "WP jest jednym z największych mediów w Polsce – doceniamy jej pozycję i jakość dziennikarstwa oraz ogromne znaczenie ostatnich publikacji śledczych dla polskiego rynku. Inwestycja jest wyrazem konsekwentnego zaangażowania MDIF w ochronę niezależnych mediów na polskim rynku" – dodaje CEO.

"Media Development Investment Fund to fundusz inwestycyjny non-profit z siedzibą w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych. Fundusz zapewnia finansowanie dłużne i kapitałowe, a także wsparcie merytoryczne, wielu niezależnym mediom w krajach, w których dostęp do wolnych i niezależnych informacji jest zagrożony. MDIF zarządza inwestycjami o wartości 148 milionów dolarów. Od 1996 roku, MDIF zainwestował prawie 300 milionów dolarów, w 148 niezależnych przedsięwzięć medialnych, w 47 krajach. Dzięki wsparciu funduszu, współpracujące media mogą dostarczać wiadomości, informacje i opinie, niezbędne do budowy społeczeństwa obywatelskiego" – czytamy w oficjalnym komunikacie WP.

