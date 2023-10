Wyniki z USA. Tak głosowała amerykańska Polonia

15 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Trwa liczenie głosów. Ostateczne wyniki będą znane najprawdopodobniej we wtorek. Do PKW napływają również wyniki z za granicy.

USA. Jak głosowała Polonia?

Wśród głosujących w Stanach Zjednoczonych wygrało PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskała 40 procent głosów. Druga, Koalicja Obywatelska, zanotowała 35,5 proc. głosów.

Jak zauważa TVN24, skala wygranej PiS w USA, jest mniejsza niż w poprzednich wyborach. Wtedy formacja rządząca otrzymała 52,7 proc. głosów amerykańskiej Polonii, a KO - 27,7 proc.

Tak jak w poprzednich wyborach, PiS mógł liczyć na więcej głosów wśród Polonii aglomeracji chicagowskiej i innych miast Środkowego Zachodu - Detroit, Milwaukee, Saint Louis. Zdobył tam 55 proc. głosów przy 24,5 proc. Koalicji. PiS wygrał też w w nowojorskim okręgu konsularnym, do którego poza samym Nowym Jorkiem włącza się też skupiska Polonii w New Jersey i Connecticut, a także Filadelfię, Boston, Pittsburgh i Cleveland. Tam PiS zdobył 39,2 proc., a KO - 37 proc.

W kolejnych okręgach, w których głosowali Polacy wygrała KO. To: Los Angeles (Kalifornia, Portland, Seattle, Las Vegas, Denver i Phoenix), Waszyngton (Waszyngton, Miami, Orlando, Tampa i Atlanta) i Houston (metropolie Houston, Dallas i Austin).

Wyniki late poll

W poniedziałek przed 8:00 Ipsos przedstawił wyniki sondażu late poll, czyli prognozowane wyniki wyborów z udziałem danych z lokali wyborczych.

Według tych wyników Sejm będzie się przedstawiał następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 36,6 proc. (198 mandatów)

Koalicja Obywatelska – 31 proc. (161 mandatów)

Trzecia Droga –. 13,5 proc. (57 mandatów)

Lewica – 8,6 proc. (30 mandatów)

Konfederacja – 6,4 proc.(14 mandatów).

Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem 2,4 proc. nie przekroczyli progu wyborczego.

Z sondażu late poll wynika zatem, że KO, Trzecia Droga i Lewica mogą dysponować 248 miejscami w Sejmie. Większość wynosi 231.

Przypomnijmy, że w ramach late poll najpierw podawane są wyniki z 50 proc., a następnie z 90 proc. wyników z komisji, przed którymi doszło do przeprowadzenia badania. Błąd pomiaru wynosi wtedy odpowiednio 1 proc., a następnie 0,5 proc.

Sondaż exit poll

Według ogłoszonego w niedzielę o 21:00 sondażu exit poll Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 36,8 proc. wszystkich głosów (200 mandatów poselskich). Dalej znalazły się: Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. (163 mandaty), Trzecia Droga – 13 proc. (55 mandatów), Lewica – 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja – 6,2 proc. (12 mandatów). Do Sejmu swoich posłów nie wprowadzą: Bezpartyjni Samorządowcy (2,4 proc.) oraz Polska Jest Jedna (1,2 proc.).

Badanie exit poll sprawdza preferencje wyborcze Polek i Polaków po oddaniu przez nich głosów. Sondę przeprowadza instytucja badawcza. Za exit poll w tegorocznych wyborach odpowiedzialna jest pracownia Ipsos.

