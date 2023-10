"Kobiety nie będą się bać". "The Guardian" o polskich wyborach

Z exit poll wynika, że największe poparcie w tegorocznych wyborach parlamentarnych zyskała Zjednoczona Prawica. Jednocześnie jednak formacja Kaczyńskiego może mieć duże problemy ze sformowaniem większości parlamentarnej. Zgodnie ze wstępnymi wynikami Zjednoczona Prawica uzyskała 200 mandatów, a zatem nie będzie mogła stworzyć rządu. Najprawdopodobniejszy scenariusz zakłada obecnie przejęcie władzy przez koalicję KO-Trzecia Droga-Lewica.

"The Guardian": Groźba polexitu minęła

Brytyjski "The Guardian" nie kryje radości z wyniku polskich wyborów. Dziennik obszernie cytuje polityków PO i Lewicy, stwierdzając, że wczorajsze wybory to sukces sił postępowych. Szczególnie w kontekście wyniku Konfederacji, która została określona mianem "skrajnie prawicowej koalicji".

"The Guardian" podkreśla, że PiS "umieścił Polskę na kursie kolizyjnym z Brukselą w związku z kwestiami praworządności, co doprowadziło do zamrożenia dziesiątków miliardów euro środków unijnych".

"The Guardian" przywołuje opinię Borysa Budki, który stwierdził, że Polska powróci do "przyjaznych relacji z UE" i ogłosił "zakończenie groźby polexitu".

Przytoczono również wypowiedź Barbary Nowackiej z KO, która stwierdziła, że "kobiety w Polsce nie będą bać się zajść w ciążę, a młode kobiety nie będą bać się iść do lekarza".

"The Guardian" podkreśla, że PiS prowadził kampanię wyborczą "zgodnie z populistycznym podręcznikiem" i "bezlitośnie atakowanego jako zagraniczną marionetkę".

Sondaż late poll: Opozycja może przejąć władzę

Zgodnie z wynikami late poll, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,6 proc. głosów (198 mandatów), Koalicja Obywatelska - 31 proc. (161 mandatów), Trzecia Droga - 13,5 proc. (57 mandatów), Lewica - 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja - 6,4 proc. głosów (14 mandatów).

Wyniki sondażu wskazują, że trzy główne partie opozycyjne mogą liczyć na 248 mandatów w Sejmie. Ten wynik nie uległ zmianie w stosunku do badania exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem, tuż po zakończeniu ciszy wyborczej.

Referendum. Czy będzie wiążące?

Z informacji o referendum dostępnych na stronie internetowej PKW wynika, że częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane, wyniosła 43,57 proc. (dane z 31,95 proc. obwodów głosowania).

Na pierwsze pytanie (o wyprzedaż majątku narodowego) "nie" odpowiedziało 96,65 głosujących, "tak" - 3,35 proc. Na drugie pytanie (o podwyższenie wieku emerytalnego) "nie" odpowiedziało 95,05 proc., "tak" - 4,95 proc. Na trzecie pytanie (o likwidację bariery na granicy z Białorusią) "nie" odpowiedziało 96,16 proc., "tak" - 3,84 proc. Na ostatnie pytanie (o przyjęcie nielegalnych migrantów) "nie" odpowiedziało 96,97 proc., "tak" - 3,03 proc.

Czytaj też:

Ziemkiewicz: Wynik PiS może być lepszy. "Efekt poprawnościowy" jest silnyCzytaj też:

Wraca temat koalicji PiS z Konfederacją. Wipler wskazał jedyne rozwiązanie