Zmiany w klubie PiS. Morawiecki chciał, ale "Kaczyński nie brał go pod uwagę"

We wtorek PKW podała wyniki wyborów do Sejmu po przeliczeniu 100 proc. głosów. Już wiadomo, że PiS nie będzie dysponowało większością 231 mandatów. KO, TD i Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej uformują nowy rząd. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji.

Błaszczak szefem klubu PiS?

Jeśli tak się stanie, PiS znajdzie się w opozycji. W mediach spekuluje się o licznych roszadach w szeregach ugrupowania. Według informacji "Wirtualnej Polski" najbardziej prawdopodobnymi kandydatami na zastąpienie Terleckiego na stanowisku szefa klubu parlamentarnego są Mariusz Błaszczak i Przemysław Czarnek.

"Marszałek Terlecki nie będzie dobrym szefem klubu w czasach, gdy będziemy w opozycji" – cytuje wypowiedź swoich źródeł w PiS Wirtualna Polska.

Kaczyński nie brał Morawieckiego pod uwagę

Według nieoficjalnych doniesień, większe szanse na zajęcie miejsca Terleckiego ma jednak obecny szef resortu obrony.

Jako pierwszy o potencjalnie największych szansach Błaszczaka napisał "Onet". Portal twierdzi, że szefem klubu PiS chciał zostać premier Mateusz Morawiecki. "Według naszych informacji jednak Jarosław Kaczyński nie brał pod uwagę obecnego szefa rządu" – wskazuje "WP".

Terlecki marszałkiem seniorem?

Portal podaje, że Ryszard Terlecki może również stracić funkcję wicemarszałka Sejmu. W Prezydium izby niższej może w kolejnej kadencji zasiadać obecna marszałek Sejmu Elżbieta Witek – przekazało "WP", zaznaczając, że jest to przesądzone.

Obecny szef klubu PiS może natomiast zostać marszałkiem seniorem X kadencji Sejmu. To funkcja jedynie symboliczna.

