Spory w przyszłej koalicji? Liderzy Trzeciej Drogi: Dość kłótni, do przodu!

We wtorek PKW podała wyniki wyborów do Sejmu po przeliczeniu 100 proc. głosów. Po przeliczeniu tych wyników na mandaty, PiS będzie miało w Sejmie 194 miejsca, Koalicja Obywatelska obejmie 157 mandatów, Trzecia Droga, która zadebiutuje w parlamencie, wprowadzi do Sejmu 65 posłów, Nowa Lewica – 26, a Konfederacja – 18.

PiS nie będzie zatem dysponował większością 231 mandatów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica będą miały natomiast 248 reprezentantów w Sejmie, co oznacza, że najprawdopodobniej uformują nowy rząd. Wszystkie trzy formacje deklarują chęć wstąpienia do takiej koalicji.

Partia Jarosława Kaczyńskiego nie rezygnuje jednak z próby utworzenia gabinetu i zapowiada negocjacje z PSL-em. Problemem na drodze do koalicyjnego rządu opozycji mogą być też różnice programowe wśród poszczególnych formacji. Chodzi m.in. o aborcję czy podejście do kwestii programów społecznych. Największe napięcia widać na razie na linii PSL-Lewica.

Hołownia i Kosiniak-Kamysz tonują nastroje

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia apeluje: "Dość kłótni". Polityk zapewnia, że "rozmowy idą bardzo dobrze, a różnice zdań są częścią demokracji. Nasza umowa będzie jawna, żeby wszyscy znali program nowego, demokratycznego rządu. Do przodu!".

Z kolei prezes PSL podkreśla potrzebę szybkiego utworzenia nowego rządu. "Polska potrzebuje nowego, demokratycznego rządu, bo potrzebuje środków na inwestycje, postawienia na gospodarkę i naprawy ochrony zdrowia. Dobrze, że prezydent organizuje konsultacje z klubami parlamentarnymi. Polska potrzebuje zmiany na lepsze!" – zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie opublikowanym na portalu X.

– Prezydent spotka się z przedstawicielami opozycji – poinformował w czwartek doradca społeczny Andrzeja Dudy Marcin Mastalerek w rozmowie z Radiem Zet.

W przyszły wtorek i środę, na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w X kadencji Sejmu. Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach – przekazała również Kancelaria Prezydenta w oficjalnym komunikacie.

