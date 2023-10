Marsz Niepodległości. Znamy hasło tegorocznego wydarzenia

Hasłem Marszu Niepodległości 2023 jest "Jeszcze Polska nie zginęła" – poinformował szef Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" Bartosz Malewski na czwartkowej konferencji prasowej przed pomnikiem Romana Dmowskiego w Warszawie. Na spotkaniu z dziennikarzami obecni byli także m.in. prezes Ruchu Narodowego i współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak oraz lider Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Kowalski.

"Oficjalnie tegoroczny Marsz Niepodległości przejdzie pod hasłem #JeszczePolskaNieZginęła. Zachęcamy wszystkich do udziału w największej patriotycznej manifestacji w Europie" – czytamy na profilu Młodzieży Wszechpolskiej na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter).

Wydarzenie rozpocznie się 11 listopada (sobota) o godz. 14:00. Marsz tradycyjnie wyruszy z ronda Romana Dmowskiego w centrum Warszawy. Manifestacja zakończy się na błoniach Stadionu PGE Narodowego.

Malewski: Chcemy przypomnieć o sprawach ważnych

– Chcemy przypomnieć o sprawach ważnych. Za naszą wschodnią granicą jest wojna, a mamy wrażenie, że politycy o tym fakcie zapomnieli. Musimy pamiętać, by wzbudzać dumę narodową, poczucie przynależności do narodu polskiego – mówił na konferencji Bartosz Malewski. – Stąd hasło, pod którym powinien móc się podpisać każdy – wyjaśnił.

– Nie możemy zapominać o tym, że czekają nas spory z Unią Europejską, niezależnie od tego, kto będzie sprawował rządy w Polsce. Szykuje się nam najprawdopodobniej zmiana traktatów unijnych, które będą wpływały na suwerenność i samodzielność Polski na arenie międzynarodowej – stwierdził prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości".

Głos zabrał także Krzysztof Bosak. – Jako jeden z założycieli Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" i osób, które były od samego początku na wszystkich Marszach Niepodległości, pragnę zachęcić wszystkich polskich patriotów do tego, by przyszli na Marsz Niepodległości, by wsparli organizację Marszu Niepodległości – powiedział polityk Konfederacji.

Władze Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości"

W lutym z funkcji prezesa Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" został odwołany Robert Bąkiewicz. Za jego dymisją było 31 członków organizacji, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Na nowego prezesa powołano Bartosza Malewskiego. Walne Zgromadzenie Członków wybrało także dwóch wiceprezesów stowarzyszenia: Witolda Tumanowicza i Ziemowita Przebitkowskiego.

W skład zarządu zostali wybrani również: Marcin Białasek, Jerzy Wasiukiewicz, Mateusz Marzoch, Jakub Kalus, Arkadiusz Jabłoński i Barbara Ziemska.

Robert Bąkiewicz nie uznał wyników głosowania. Jego zdaniem, zwołane zgromadzenie było nielegalne.

