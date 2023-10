"Cały naród piecze kaczkę". Fala oburzenia po wpisie Ochojskiej

"Pomysł mi się bardzo podoba. Będzie przypominać nie tylko ten ważny dzień w historii Polski, ale pozwoli pamiętać o zobowiązaniach jakie podjęliśmy wobec całego Narodu. Temat podjęło już sporo moich przyjaciół, nawet jeżeli nie będzie to oficjalne państwowe Święto Dziękczynienia" – entuzjazmuje się Ochojska na portalu X. Do wpisu dołączyła zdjęcie pieczonej kaczki z napisem: "15 X Narodowy Dzień Dziękczynienia Cały Naród piecze Kaczkę". To nawiązanie do nazwiska prezesa PiS.

Przypomnijmy, że dotychczas Janina Ochojska "zasłynęła" przede wszystkim krytyką Straży Granicznej, która przeradzała się niekiedy w niemające nic wspólnego z rzeczywistością zarzuty oraz oskarżaniem władz Polski, na forum UE, o rzekome zbrodnie wobec uchodźców na granicy z Białorusią.

Fala krytyki pod adresem szefowej PAH

Pomysł europoseł KO dot. "Dnia Dziękczynienia" nie spotkał się jednak z aprobatą. Większość komentujących wyraża zażenowanie i radzi Janinie Ochojskiej, aby przestała udzielać się w ten sposób w mediach społecznościowych.

"FajnoPolacy, europejscy, tolerancyjni, idący po pojednanie. To jest tak głupie, że sprawdziłem, czy to nie fake. Nie, to nie fake. To europosłanka od Tuska" – wskazuje szef MAP Jacek Sasin. Europoseł PiS Anna Zalewska pyta: "8 gwiazdek nie wystarcza. Przekraczają kolejne granice. Co dalej?".

Marcin Makowski z "Wprost" komentuje: "Gdyby 'Uśmiechnięta Polska' mogła być jednym wpisem w mediach społecznościowych, byłaby pieczoną kaczką Janiny Ochojskiej".

Lewicowy komentator Marcin Giełzak ocenia z kolei: "Mamy tutaj właściwie wszystko, co budzi niechęć do Wielkiej Polski Uśmiechniętej: wewnętrzną imigrację do świata z amerykańskich filmów, partyjniactwo posunięte do poziomu plemienności, pseudokombatancki patos, który płynnie przechodzi w śmieszność". Historyk prof. Stanisław Żerko nie kryje oburzenia: "Jaka to jest żenująca, fanatyczna w swej zaciekłości i nienawiści kobieta".

Wpis Ochojskiej nie spodobał się także poseł Annie-Marii Żukowskiej z Lewicy: "Szczerze to to jest żenujące".

