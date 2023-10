Europejski kraj przekazał Ukrainie wszystkie śmigłowce Mi-8

Austin spotkał się z ministrem obrony Chorwacji Mario Banoziciem. – Doceniamy niezachwiane zaangażowanie Chorwacji w pomoc Ukrainie. Widzimy to w licznych dostawach sprzętu wojskowego, w tym wszystkich śmigłowców Mi-8 – powiedział amerykański sekretarz obrony podczas konferencji prasowej.

Jak poinformowano, Chorwacja wysłała swoje wojska do rozmieszczenia grup bojowych NATO w Polsce, na Litwie i na Węgrzech oraz przekazała walczącej z Rosją Ukrainie pomoc humanitarną. – A wszystko to naprawdę zmienia sytuację w walce Ukrainy o wolność – stwierdził Lloyd Austin, cytowany w piątek przez telewizję Biełsat.

Ukraińcy przygotowują się do dużej operacji?

Tymczasem siły zbrojne Ukrainy zwiększyły aktywność w obwodzie chersońskim w południowej części kraju i zajmują przyczółki na lewym brzegu Dniepru. To prawdopodobnie przygotowania do dużej ukraińskiej operacji wojskowej przeciwko Rosjanom w Chersoniu. Jak piszą ukraińskie media, jednostki sił zbrojnych Ukrainy sforsowały Dniepr i wylądowały na lewym brzegu w pobliżu wsi Krynki i Peszaniwka. Mimo że żołnierze znaleźli swój przyczółek, to nie udało im się jeszcze wyprzeć Rosjan z lewego brzegu. Ukraińcy czekają na posiłki. Jednak artyleria już zintensyfikowała działania. Przeprowadzono nalot na klub strzelecki Cytadela na lewym brzegu Dniepru, gdzie miała znajdować się duża liczba rosyjskich wojskowych.

Daniło Kubaj, pierwszy sekretarz stałej misji Ukrainy przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, w czasie spotkania Forum Współpracy Bezpieczeństwa OBWE, powiedział, że siły zbrojne Ukrainy pilnie potrzebują nowych dostaw zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych, by bronić ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej przed rosyjskimi atakami, które najprawdopodobniej zostaną nasilone zimą.

