Trudne pytania do lidera Hamasu. "Siedzisz poza Gazą, w klimatyzowanym pokoju i rozmawiasz o wojnie"

Terrorysta przedstawił punkt widzenia kierowanej przez siebie organizacji, ale ku jego zaskoczeniu, Rasha Nabil z arabskiej telewizji zarzuciła go serią niewygodnych pytań.

Nabil jest znaną postacią w świecie arabskich mediów. Stacja Al-Arabia, w której pracuje należy do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jej gościem w videorozmowie był Chalid Maszal – główny przywódca Hamasu, który kieruje organizacją z Kataru i Egiptu.

Niewygodne pytania do Chalida Maszala

Fragment wywiadu opublikowano w mediach społecznościowych, m.in. w serwisie X. Dziennikarka stawia szefowi Hamasu szereg niewygodnych pytań, a ten w pewnym momencie stara się ją upominać.

– Chalid, mieszkańcy Gazy budzą się teraz i musząc stawić czoła wielkiej tragedii – mówi Nabil, nawiązując do tragedii Palestyńczyków w Strefie Gazy. – Dlaczego sam o wszystkim zdecydowałeś? – pyta.

– To część uzasadnionego oporu, na który nasz lud się zgadza. Atak Brygady Al-Qassam (zbrojne ramię Hamasu red.) był genialny i zupełnie zaskoczył wroga – twierdzi Maszal.

Nabil: Ludzie widzieli, co zrobił Hamas

Dziennikarka zwraca uwagę, że cały zachodni świat widział, że obecne walki zaczęły się od brutalnego ataku bojowników na izraelskich cywilów.

– Ok, ale to, co ludzie na Zachodzie widzieli na ekranach swoich telewizorów, było przestępstwem Hamasu wobec izraelskiej ludności cywilnej. Hamas jest obecnie porównywany do ISIS. Jak można prosić Zachód o wsparcie dla sprawy palestyńskiej, skoro jest oczywiste, co Hamas zrobił izraelskim cywilom? Czy wiesz, że dzięki tym scenom Izrael zyskał duże wsparcie? Czy przeprosisz za to, co zrobiłeś izraelskim cywilom? – powiedziała Nabil.

Te słowa wyraźnie nie spodobały się szefowi Hamasu. – Siostro, Hamas skupia się na swoich żołnierzach. Zatem we wszystkich wojnach są ofiary cywilne. Ale nie jesteśmy za to odpowiedzialni – powiedział.

– Siedzisz poza Gazą, w klimatyzowanym pokoju i rozmawiasz o wojnie, dżihadzie, bombardowaniach… – powiedziała Nabil.

Rozmowa jest szeroko kolportowana w arabskich portalach społecznościowych, znajdując się na szczycie trendów. Można ją obejrzeć z napisami w języku angielskim.

