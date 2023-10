Ktoś chciał śledzić prezydenta? W aucie KPRP znaleziono lokalizator

O sprawie informuje tvn24.pl. Według portalu funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa latem tego roku odkryli, że w jednym z aut należących do Kancelarii Prezydenta jest zainstalowany lokalizator niewiadomego pochodzenia. Urządzenie to pozwala śledzić położenie auta w czasie rzeczywistym.

Informator mediów mówi, że pirotechnicy SOP znaleźli lokalizator przy okazji przeprowadzania rutynowej procedury sprawdzenia, czy w aucie, które miało jechać w kolumnie głowy państwa, nie ma podłożonego ładunku wybuchowego. Zaznaczono, że urządzenie znaleziono w pojeździe innym niż limuzyna prezydenta.

Pojazd był na Ukrainie

– Pirotechnicy zwrócili uwagę na dziwne urządzenie podczepione pod auto. To był lokalizator. Zagotowało się, bo nie było wiadomo, kto zainstalował to urządzenie. Okazało się, że ten samochód mógł jeździć z tym urządzeniem przez kilka miesięcy i był w tym czasie nieraz włączany do składu kolumny prezydenta, w tym podczas jego wyjazdów do Ukrainy – przyznaje rozmówca SOP.

Według źródeł tvn24.pl prezydent nie podróżował autem, w którym znaleziono lokalizator. Nasz informator dodaje: – Sprawa trafiła do ABW, a u nas od tej chwili zrobiła się z tego wielka tajemnica. Jednak po tym incydencie są sprawdzane wszystkie auta włączane do kolumn z osobami ochranianymi. Wcześniej bywało z tym różnie. W skład kolumny prezydenta wchodzą przede wszystkim trzy pojazdy – tzw. samochód główny, którym jedzie głowa państwa oraz dwa samochody ochronne – jeden z przodu, a drugi z tyłu. Ale oprócz nich za zgodą SOP-u mogą być dołączane w skład kolumny inne auta, przykładowo urzędników Kancelarii Prezydenta.

Odpowiedź z KPRP

Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta, w odpowiedzi na pytania wskazało, że "nie komentuje kwestii dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej". Biuro podkreśliło, że za "zapewnienie bezpośredniej ochrony" głowy państwa odpowiada SOP. "Decyzja o włączeniu lub sprawdzeniu samochodów poruszających się w kolumnie prezydenckiej należy do zakresu zadań SOP" – czytamy w odpowiedzi przekazanej tvn24.pl.

Czytaj też:

Prezydent: Nie widzę problemu, by wysyłać Ukraińcom stare uzbrojenieCzytaj też:

Konsultacje z prezydentem. Wiadomo kto z PiS i z Konfederacji