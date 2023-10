Wiadomo, co liderom Trzeciej Drogi powiedział prezydent Duda

We wtorek w Pałacu z prezydentem rozmawiali przedstawiciele PiS oraz KO. W środę z Andrzejem Dudą spotkali się najpierw liderzy Trzeciej Drogi, a następnie Lewicy. Również w środę zaplanowano rozmowy głowy państwa z Konfederacją.

– Jesteśmy w stanie wyłonić większość parlamentarną i powołać premiera. Zapewniliśmy prezydenta Dudę, że to jest nasze stabilne stanowisko i jesteśmy gotowi uczynić to jak najszybciej. Pan prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie wskazania kandydata na premiera. To też jest bardzo ważne, bo jest wciąż szansa, że proces przekazywania władzy odbędzie się sprawnie i bez zbędnej zwłoki – mówił po spotkaniu prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Powiedzieliśmy jasno i wyraźnie, że wspólnym kandydatem na premiera jest Donald Tusk i nie warto rozważać innych scenariuszy – podkreślił szef ludowców.

Prezydent pytał o plany Trzeciej Drogi

Lider Polski 2050 zaznaczył, że "prezydent jasno dał do zrozumienia, że zwoła pierwsze posiedzenie nowego Sejmu prawdopodobnie w ostatnim momencie". – Powiedział, że nie chce skracać kadencji obecnego Sejmu. Zapewnił nas ponadto, że nie podjął jeszcze decyzji o nominowaniu kandydata na premiera, rozważa wiele opcji – wskazał Szymon Hołownia. Dodał, że "rozmowa dotykała też wielu bardzo szczegółowych aspektów".

– Byliśmy szczegółowo pytani o plany naszego ugrupowania w kwestiach bezpieczeństwa, energetyki i pozycji Polski w UE. Myślę, że to była dobra rozmowa. Jesteśmy optymistami, że nie będzie ze strony urzędu prezydenta jakiejś obstrukcji. Oczywiście, życie zweryfikuje deklaracje słowne, natomiast mamy dobry fundament – podsumował szef Polski 2050.

Media podają, że w czwartek Kancelaria Prezydenta ma podsumować przeprowadzone we wtorek i w środę konsultacje.

