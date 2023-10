Hamas publikuje nagranie z zakładniczkami. Netanjahu: Okrutna propaganda

Na nagraniu trzy kobiety, prawdopodobnie zakładniczki, zarzucają Netenjahu eskalację konfliktu i pozostawienie obywateli Izraela w rękach terrorystów.

Netanjahu: Propaganda Hamasu-ISIS

Na filmie opublikowanym przez Hamas pokazane zostały trzy starsze kobiety posadzone obok siebie. Jedna z nich oskarża premiera Izraela o to, że nie zapewnił bezpieczeństwa obywatelom podczas ataku terrorystów 7 października. – Miałeś nas wszystkich uwolnić. Zobowiązałeś się do tego. Zamiast tego odpowiadamy za twoją porażkę polityczną, wojskową, dyplomatyczną i w zakresie bezpieczeństwa – mówi kobieta, cytowana przez agencję Reutersa.

Krótko po zamieszczeniu nagrania w internecie, Netanjahu krótko odniósł się do niego w serwisie X (dawniej Twitter).

"To okrutna propaganda psychologiczna Hamasu-ISIS. Nasze serca są z uprowadzonymi. Zrobimy wszystko, aby wszyscy porwani i zaginieni ludzie wrócili do domu" — czytamy.

Cierpienia izraelskich i palestyńskich cywilów

7 października bojownicy palestyńskiej grupy terrorystycznej Hamas przeprowadzili masowy atak na terytorium Izraela. Mudżahedini najechali osiedla przygraniczne, zabijając ponad 1300 cywilów i biorąc zakładników. Początkowo była mowa o nieco ponad 100 osobach, jednak izraelski wywiad ustalił, że porwanych jest około 200.

W odpowiedzi na atak Izrael przeprowadził bezprecedensowe bombardowanie kontrolowanej przez bojowników Strefy Gazy, doprowadzający do katastrofy humanitarnej ludności cywilnej. Według Ministerstwa Zdrowia Strefy Gazy w sobotę liczba ofiar śmiertelnych wśród Palestyńczyków wzrosła do ponad 7700. Część Strefy Gazy została zniszczona. Ponad 1,4 miliona ludzi opuściło swoje domy, prawie połowa z nich schroniła się w szkołach i schroniskach ONZ.

W piątek wieczorem pojawiły się informacje o rozpoczęciu operacji lądowej wojsk Izraela w Strefie Gazy. Siły IDF wkroczyły do Strefy Gazy przy użyciu sił piechoty, sprzętu wojskowego, dronów i lotnictwa. Wcześniej ponowiły apel do cywilów, by ewakuowali się w kierunku południowym.

Izrael doprowadził do przerwy w dostawach prądu w Strefie Gazy, pozbawiając region dostępu do elektryczności, Internetu i komunikacji mobilnej.

