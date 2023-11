Tusk ujawnił fragment umowy koalicyjnej? Dziennikarze przeanalizowali nagranie

Dziennikarze "Wydarzeń" Polsatu przeanalizowali ostatnie nagranie, jakie Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych. Robiąc zbliżenie na pierwszą z kartek leżących na biurku polityka, widać prawdopodobnie zapis przyszłej umowy koalicyjnej.

Tekst zaczyna się od słów: "My niżej podpisani". W kolejnych linijkach jest zobowiązanie do przywrócenia praworządności i należytej pozycji w polityce międzynarodowej.

Opozycja chce stworzyć rząd. Kiedy umowa koalicyjna?

Umowa koalicyjna KO-TD-NL ma być jawna, ale dość ogólna. Do jej podpisania może dojść w przyszłym tygodniu. Opozycja chce przedstawić ją prezydentowi Andrzejowi Dudzie jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu 13 listopada, by pokazać, że jest w stanie stworzyć rząd.

Według nieoficjalnych ustaleń, w protokole rozbieżności znajdą się m.in. liberalizacja przepisów antyaborcyjnych oraz 800 plus. Trzecia Droga zabiega, aby świadczenie przysługiwało tylko pracującym.

Na stole leży m.in. propozycja rotacyjnego marszałka Sejmu. W podobny sposób miałby być także powołany marszałek Senatu.

PiS wygrało wybory, ale będzie musiało oddać władzę

W wyborach parlamentarnych 15 października Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. głosów (194 mandaty), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,7 proc. poparcia (157 mandatów).

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 14,4 proc. (65 mandatów), czwarte Nowa Lewica - 8,61 proc. (26 mandatów), a piąte Konfederacja, która zdobyła 7,16 proc. głosów (18 mandatów).

Choć wybory wygrało PiS, to opozycja zdobyła większość mandatów i szykuje się do przejęcia władzy. Na listy KO, TD i NL oddano łącznie 53,71 proc. głosów. Poprzedni rekord (50,5 proc.) zanotowały ex aequo koalicje PO-PSL w 2007 r. i SLD-PSL w 2001 r.

15 października na PiS zagłosowało 7,6 mln Polaków, natomiast na listy dotychczasowej opozycji - 11,2 mln. To o ponad 3 mln więcej, niż uzyskały PiS w 2019 r. oraz PO-PSL w 2007 r.

Frekwencja w ostatnich wyborach wyniosła 74,38 proc. i była najwyższa od 1989 r.

