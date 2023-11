Pomoc Strefie Gazy. Europejski kraj zwoła konferencję humanitarną

Jak poinformowała nieoficjalnie amerykańska agencja prasowa Reuters, Francja zwoła międzynarodową konferencję, której przedmiotem będzie tematyka pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy. Wydarzenie miałoby się odbyć 9 listopada.

Strefa Gazy. Reuters: Francja zwoła konferencję

Reuters powołał się na zapoznane ze sprawą źródła w kręgach dyplomatycznych. Według ich relacji, organizatorzy mają nadzieję, że w konferencji będą uczestniczyć liderzy polityczni państw lub urzędnicy z najwyższych szczebli rządowych. Obecne mają być władze Autonomii Palestyńskiej. Paryż liczy na obecność m.in. delegacji z Egiptu i Jordanii. Nie jest przewidywania obecność przedstawicieli Izraela.

Podczas konferencji mają zostać omówione zagadnienia takie jak pozyskiwanie funduszy dla pomocy Palestyńczykom, sposoby zapewnienia im dostaw wody, elektryczności i paliw, a także przeprowadzenia ewakuacji rannych poprzez korytarze morskie.

Macron w Izraelu o palestyńskiej państwowości

24 października prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w Izraelu z premierem Benjaminem Netanjahu. Francuski prezydent solidaryzował się z Izraelczykami, jednocześnie zwracając uwagę, że sprawa palestyńska również musi być wzięta pod uwagę. Powiedział, że strona izraelska będzie musiała uwzględnić "uzasadnione prawo Palestyńczyków do posiadania terytorium i państwa w pokoju i bezpieczeństwie obok Izraela".

Odnosząc się do Hamasu, Macron powiedział, że walka z palestyńskim ugrupowaniem terrorystycznym musi być bezlitosna, jednocześnie niepozbawiona zasad. Wezwał w związku z tym premiera Netanjahu do przestrzegania prawa wojennego, nieatakowania cywilów w Strefie Gazy i dostarczanie pomocy humanitarnej.

Koalicja do walki z terrorystami?

Macron przedstawił pomysł na rozprawienie się z Hamasem. "Proponuję naszym międzynarodowym partnerom, abyśmy zbudowali regionalną i międzynarodową koalicję do walki z tymi grupami terrorystycznymi, które zagrażają nam wszystkim" – powiedział, nawiązując do koalicji sformowanej w celu walki z tzw. Państwem Islamskim (ISIS) w Iraku i Syrii.

Macron odniósł się również do polityki Iranu. Na pograniczu regularnie dochodzi do wymiany ognia między armią izraelską a współfinansowanym przez Iran libańskim Hezbollahem. Prezydent Francji wezwał władze w Teheranie i sojuszników do "niepodejmowania nieprzemyślanego ryzyka otwierania nowych frontów".

Wezwania do deeskalacji

21 października prezydent USA Joe Biden spotkał się w Białym Domu z przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Przywódcy polityczni wydali wspólną deklarację, w której podkreślili prawo Izraela do samoobrony przed terrorystami. Jednocześnie wyraźnie wskazano na obawę z powodu "pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Gazie". Podkreślono też potrzebę uniknięcia eskalacji konfliktu na cały region.

Dwa dni później przywódcy państw Zachodu: USA, Kanady, Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii wydali oświadczenie, w którym zaznaczyli, że wspierają Izrael, który ma prawo do obrony. Wezwali jednocześnie Tel Awiw do przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrony ludności cywilnej w Strefie Gazy.

Czytaj też:

Blinken w Izraelu: Musimy zrobić więcej, by chronić cywilów w GazieCzytaj też:

Hezbollah ostrzega przed "najgłupszym błędem". Izrael odpowiada