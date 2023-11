Wkrótce początek negocjacji pokojowych? USA i Unia rozmawiają o tym z Kijowem

Według amerykańskiej stacji NBC News Waszyngton i Bruksela prowadzą z Kijowem dyskretne rozmowy w kwestii negocjacji pokojowych z Moskwą.

Niebawem negocjacje pokojowe?

NBC News powołuje się w tym zakresie na dwóch anonimowych, zaznajomionych ze sprawą amerykańskich urzędników. Rozmowy przedstawicielami USA i Unii Europejskiej mają w bardzo ogólnym zarysie obejmować ewentualne ustępstwa strony ukraińskiej na rzecz porozumienia z Rosją. Rozmowy z władzami Ukrainy miały zostać przeprowadzone w ubiegłym miesiącu przy okazji spotkania państw wspierających Ukrainę.

Waszyngton i Bruksela mają uwzględniać dynamikę działań militarnych na frontach oraz sytuację polityczną w Stanach Zjednoczonych i Europie. Szczególny niepokój administracji Joe Bidena ma budzić niepewność co do długofalowego pomagania Ukrainie, tym bardziej w razie zmiany władzy w Waszyngtonie. Kolejna kwestia to różnica potencjałów ludzkich między Ukrainą a Rosją. Nie licząc się ze stratami, Kreml jest w stanie werbować nowych rekrutów, podczas gdy Ukraina siłą rzeczy może zmobilizować mniej osób jako żołnierzy.

Wojna na Ukrainie

Nowa faza rozpoczętej w 2014 roku wojny trwa już 619 dni. 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie wtargnęły na terytorium Ukrainy. Inwazja została poprzedzona żądaniem Kremla wobec NATO w zakresie wykluczenia możliwości dalszego poszerzania Sojuszu i redukcji potencjału militarnego sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997 roku.

Od końca marca 2022 r., kiedy wojska rosyjskie wycofały się z frontu północnego, po niepowodzeniu kampanii w regionie Kijowa, linia frontu z niewielkimi zmianami kształtowała się na kierunkach południowym i wschodnim. Ukraińcy wyparli Rosjan z okupowanego Chersonia i z charkowszczyzny. Siły rosyjskie usiłują przejąć pełną kontrolę nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą obszar nazywany Donbasem. Obecnie walki toczą się na kilku odcinkach tego terenu, najcięższe w regionie Awdijiwki.

Na froncie południowym Ukraińcy od czerwca natężyli działania ofensywne na Zaporożu, jednak natarcia zostały zatrzymane przez rosyjską obronę. Kilka dni temu głównodowodzący sił ukraińskich generał Załużny udzielił wywiadu tygodnikowi "The Economist", w którym przyznał, że obecny etap konfliktu między Ukrainą a Federacją Rosyjską to wojna pozycyjna. Załużny powiedział także, że popełnił błąd, zakładając, iż poważne straty osobowe zmuszą Rosję do rozpoczęcia przynajmniej rozmów pokojowych.

