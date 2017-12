Ekspert o Kaczyńskim: Genialny taktyk, który jak kot spada na cztery łapy

W ocenie eksperta każdą sytuację, która nadarza się w obecnej kadencji parlamentu, prezes PiS wykorzystuje skutecznie dla swoich celów. – A ponieważ opozycja jest słaba w związku z tym jest skuteczny. W Sejmie może zrobić wszystko, na czym mu zależy – mówił o Kaczyńskim Grzegorczyk.

Przypomniał też, że weta Andrzeja Dudy do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym doprowadziły do tego, że w tej chwili prezydent cieszy się zaufaniem 70 proc. Polaków, a PiS osiąga wynik nawet 50 proc. – To są realne rezultaty tych działań Kaczyńskiego z ostatnich kilku miesięcy i taktyki, którą realizuje – powiedział.

Jednak zdaniem politologa to wcale nie znaczy, że prezes PiS jest "genialnym strategiem". – W długofalowej perspektywie te działania nie przyniosą mu skuteczności, ale swoje cele obecnie realizuje – podsumował Grzegorczyk.

