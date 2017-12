CBA potrzebuje więcej agentów. Przyjmie nawet pół tysiąca ludzi

Gazeta pisze, że CBA potrzebuje więcej ludzi do tropienia korupcji i afer gospodarczych, przede wszystkim w terenie. Przyjęcia do pracy w Biurze mają być wkrótce rekordowe.

W tym celu budżet CBA na 2018 rok ma wzrosnąć aż o jedną czwartą – do ok. 197,5 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na zatrudnienie, wyposażenie i unowocześnienie narzędzi służby.

Poszukiwani do pracy w CBA są m.in. prawnicy, teleinformatycy, ekonomiści, analitycy, byli prokuratorzy lub policjanci np. dochodzeniowo-śledczy.

"Rzeczpospolita" podkreśla, że agent nie może być osobą skazaną, musi mieć polskie obywatelstwo i co najmniej wykształcenie średnie. Od 2016 roku Biuro przyjmuje ok. 100 nowych pracowników rocznie. Wcześniej było to zaledwie 14.