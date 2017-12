Rzecznik rządu: Nie będzie żadnych unijnych sankcji na Polskę

Komisja Europejska zdecyduje w środę, czy wdroży wobec Polski procedurę z art. 7 traktatu o UE, prowadzającą finalnie do nałożenia na nasz kraj sankcji. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska jest pewna, że do tego nie dojdzie. – Te działania są niepotrzebne, bo nie ma do nich podstaw. Żadnych sankcji nie będzie – przekonywała w TVP Info.