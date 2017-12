W Nowoczesnej powstaje "plan Petru". Ma konkurować z Morawieckim

Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, nazywany również planem Morawieckiego, to strategia gospodarczego rozwoju Polski, którą ówczesny wicepremier w rządzie Beaty Szydło przygotował w 2016 roku. Teraz Morawieckiego chce przebić były szef Nowoczesnej.

– Słyszałam, że Ryszard Petru zajmuję się w tej chwili pisaniem planu Petru, czyli konkurencji dla planu Morawieckiego. Uważam, że to bardzo dobry pomysł, dlatego że rzeczywiście biorąc pod uwagę to, co Morawiecki proponuje, to warto zaproponować coś bardziej konkretnego. Będę go w tym wspierać – zapowiedziała na antenie RMF FM Katarzyna Lubnauer.

Przewodnicząca Nowoczesnej dokonała też nietypowego porównania, przekonując, że nowy premier nie jest typem Mahometa, lecz Mahdiego z "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza. – Mam wrażenie, że w Prawie i Sprawiedliwości liczyli na to, że będą mieli delfina czy jakiegoś następcę. Ja uważam, że on się szybko zużyje – oceniła Morawieckiego Lubnauer.

