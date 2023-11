Zmiany w Polsacie. Gawryluk z nowym stanowiskiem

Dorota Gawryluk awansuje w strukturze Telewizji Polsat i Grupy Polsat Plus. Od piątku, 1 grudnia obejmie stanowisko dyrektora zarządzającego pionu kanałów tematycznych. Jak poinformowało Polsat News, do jej obszaru odpowiedzialności zostaje włączony serwis streamingowy Polsat Box Go oraz dział badań i analiz.

– Dorota Gawryluk jest jedną z czołowych menedżerek Grupy Polsat Plus i postanowiliśmy wykorzystać jej kompetencje zarządcze w obszarze, który jest kluczowy dla naszej przyszłości. Stąd powierzenie jej odpowiedzialności za szybki i skuteczniejszy rozwój kanałów tematycznych Telewizji Polsat oraz wzmocnienie treści serwisu streamingowego Polsat Box Go. W rynku, jak i w strukturze naszych przychodów rośnie systematycznie udział kanałów tematycznych. Widzimy też zdecydowaną potrzebę wzmocnienia pozycji serwisu Polsat Box Go – powiedział prezes zarządu Grupy Polsat Plus Mirosław Błaszczyk.

Telewizja Polsat. Nowy dyrektor pionu informacji i publicystyki

Piotr Witwicki zostanie z kolei nowym dyrektorem pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat. "Będzie odpowiedzialny za bezpośrednie zarządzanie operacyjne kanałami oraz portalami i serwisami internetowymi w obszarze informacji Grupy Polsat Plus. Obszar informacji i publicystyki w Grupie Polsat Plus to główny, flagowy kanał informacyjny Polsat News, Wydarzenia 24, Polsat News 2 oraz portale Interia.pl (w tym wydarzenia.interia.pl) i polsatnews.pl" – możemy przeczytać w komunikacie stacji.

Witwicki odpowiada obecnie za część internetową obszaru informacji i publicystyki Grupy Polsat Plus jako redaktor naczelny Interia.pl i szef polsatnews.pl.

Ponadto pion kanałów TV4 i TV6 zostaje zlikwidowany, a same kanały zostają włączone do pionu programowego.

