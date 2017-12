Unia na wojnie z Polską. Gowin: Jestem przekonany, że sankcji nie będzie

W środę Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu wobec naszego kraju art. 7 traktatu o UE. To tzw. opcja atomowa, która może doprowadzić do nałożenia na Polskę kraj sankcji. Sprawa ma związek z praworządnością i reformą sądownictwa.

– Artykuł 7.1 to nie jest jeszcze procedura sankcyjna. To jest otwarcie drogi do skomplikowanego procesu negocjacji, który w zupełnie wyjątkowych przypadkach może się zakończyć jakimiś sankcjami – tłumaczył Jarosław Gowin na antenie TVP Info.

Podkreślił, że polski rząd na czele z premierem Mateuszem Morawieckim "będzie konsekwentnie tłumaczył w dialogu z Komisją Europejską racje, dla których reformujemy wymiar sprawiedliwości". – Będziemy też powoływali się na traktat lizboński, bo decyzja Komisji Europejskiej wyraźnie wykracza poza zarówno literę traktatu, jak i jego ducha – dodał.

– Jestem przekonany, że do uruchomienia sankcji nie dojdzie – stwierdził wicepremier. Jego zdaniem w UE są kraje, które podzielają stanowisko polskiego rządu.

– Oczywiście mamy świadomość, że ci, którym się ta polityka nie podoba, dysponują pewnymi instrumentami – i instrumentami nacisku, i dysponują również "marchewką". Więc do końca nie możemy być pewni, jakie będzie zachowanie tych krajów, przede wszystkim Europy Środkowo-Wschodniej, które są bliskie naszemu stanowisku – zaznaczył Gowin.

Czytaj także:

Premier zabrał głos ws. decyzji KE. "Reforma wymiaru sprawiedliwości jest konieczna"