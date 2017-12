Poseł PiS: Uchodźcy? Odpowiemy za to przed Bogiem i historią

– Bardzo szanuję zdanie papieża Franciszka, natomiast on jest głową Kościoła, a my jesteśmy polskimi politykami, osobami, które odpowiedzą również przed Bogiem i historią za to, jak dbali o Polaków i ich bezpieczeństwo – stwierdził poseł.

Tłumaczył, że "tak, jak obowiązkiem lekarza jest leczyć ludzi, a obowiązkiem papieża mówić takie tezy i dawać je nam pod rozwagę, tak obowiązkiem polskich polityków jest brać pod rozwagę to, do czego zostali powołani".

Horała powiedział, że politycy mają dbać przede wszystkim o bezpieczeństwo wspólnoty, na której czele stoją. – Pomagać można nie tylko przyjmując uchodźców, ale na przykład także finansowo i tutaj Polska jest wręcz liderem w tej pomocy – oświadczył poseł PiS.