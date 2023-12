"Żakowski proponuje oddać TVP2 dla PiS". Giertych: Mam lepszą propozycję

W sieci zrobiło się głośno po wypowiedzi Jacka Żakowskiego. Podczas debaty Obywatelskiego Paktu na Rzecz Mediów Publicznych publicysta "Polityki", "Gazety Wyborczej" i TOK FM zasugerował, że nowa koalicja pod przewodnictwem Donalda Tuska powinna "podzielić się kanałami" telewizji publicznej z Prawem i Sprawiedliwością.

– Chciałbym do państwa zaapelować, abyśmy pomyśleli o tym, jak podzielić się pieniędzmi, infrastrukturą, mediami, tymi które mają charakter publiczny, z tymi, którzy przegrali wybory w październiku. To jest bardzo trudna sprawa. Włosi podzielili się kanałami na przykład. Czy jesteśmy gotowi pomyśleć o tym, że "Dwójka" [TVP2 – przy. red.] będzie PiS-owska? – pytał Żakowski. W odpowiedzi z sali dało się usłyszeć: "Nie!".

"Zabiorą sobie znowu wszystko"

– A to jeżeli nie, to oni po dojściu do władzy, a to się stanie, zabiorą sobie znowu wszystko. Wiem, że to dziś, kiedy jeszcze krew się leje z ran, zadawanych przez tamtą władzę, jest bardzo trudne. Ale jeżeli nie przyjmiemy do wiadomości, że mamy społeczeństwo podzielone i jeżeli się tym państwem nie podzielimy w sposób, który druga strona odbierze jako gest być może szczodry, to żadne media publiczne nie będą istniały, bo oni zbudują swoje media prywatne, a te, które my będziemy im oferowali, po prostu odrzucą i będą stali z napisem: "TVP łże", tak jak państwo stali, za co jestem ogromnie wdzięczny – mówił publicysta.

Nagranie z fragmentem wystąpienia Jacka Żakowskiego obiegło media społecznościowe.

twitter

Giertych: Mam lepszą propozycję

Propozycja publicysty "Polityki", "Gazety Wyborczej" i TOK FM wywołała oburzenie po stronie niektórych polityków opozycji i lewicowo-liberalnych dziennikarzy.

"Pan Jacek Żakowski proponuje oddać TVP2 dla PiS. Mam lepszą propozycję. Niech Agora S.A. odda TOK FM dla PiS. I Żakowskiego wezmą jako redaktora naczelnego" – napisał na portalu społecznościowym X (dawniej Twitter) poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych.

twitter

"Panie Żakowski, a może opozycja powinna zaproponować PiS połowę ministrów w nowym rządzie?" – ironizował dalej polityk.

twitter

Do wystąpienia Jacka Żakowskiego odniósł się również Tomasz Lis. "Mój kolega Jacek Żakowski zaproponował, by PiS-owi dać jeden z kanałów TVP. Ja proponuję, by dać PiS-owi kopa w tyłek..." – napisał były redaktor naczelny "Newsweeka".

twitter

"Radio TOK FM dla PiS, może być? I tak już mają niedaleko" – stwierdził Lis.

twitterCzytaj też:

Zamieszanie wokół ustawy wiatrakowej. "Nie będzie konsekwencji personalnych"Czytaj też:

Jaki o Tusku: Zarzut tej wagi powinien mieć znaczenie w polityce