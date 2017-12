Dominikanin przerażony słowami Morawieckiego. "Niech politycy się odczepią"

Ojciec Góżyński komentował w TVN24 wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego dla Telewizji Trwam i Radia Maryja. – Chcemy przekształcać Europę, ją z powrotem, takie moje marzenie, rechrystianizować, bo, niestety, w wielu miejscach nie śpiewa się kolęd, kościoły są puste i są zamieniane na muzea. To wielki smutek – mówił szef polskiego rządu.

Słowa premiera przeraziły dominikanina ojca Pawła Góżyńskiego. – Każda próba politycznej akcji, która ma na celu wprowadzenie jakiejś religii, to jest coś bardzo niebezpiecznego. Nie było w historii ludzkości przypadku, kiedy taki pomysł skutkowałby czymkolwiek dobrym – przekonywał. – Nie wolno takich rzeczy robić – dodał.

Podkreślił, że Kościół odpowiada za to, żeby "głosić ewangelię ludziom wolnym, z szacunkiem do nich i on ma rozszerzać słowo Boże po Europie i po świecie". – Niech mi politycy, za przeproszeniem, odczepią się od głoszenia ewangelii, od chrystianizowania Europy – mówił dominikanin, zaznaczając, że to wyłączna kompetencja Kościoła.