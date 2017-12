Bielan: W Brukseli jesteśmy na cenzurowanym z powodu reformy sądów

Polityk komentował w TVP sprawę art. 7 i procedury, którą wszczęła przeciwko Polsce Komisja Europejska. Ocenił, że w Europie są równi i równiejsi, a przykładów stosowania podwójnych standardów przez UE jest "bardzo dużo".

Zdaniem Bielana Polska znalazła się na cenzurowanym ze względu na reformę sądów. – W Rumunii setki tysięcy ludzi demonstruje przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, które ewidentnie mają utrudnić walkę z korupcją. Ale tym pan Timmermans (wiceszef KE – red.) się nie zajmuje – podkreślił.

Dlaczego? Jak tłumaczył wicemarszałek Senatu, w Rumunii władzę sprawuje rząd lewicowy, będący członkiem Europejskiej Partii Socjalistycznej - tej samej, do której należy Frans Timmermans. – To są podwójne standardy, ale my musimy robić swoje – oświadczył Bielan, zaznaczając, że przedstawicielom KE brakuje mandatu wyborczego.

