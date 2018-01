Dlaczego UE nie interweniuje we Francji? Marek Jurek wyjaśnia

– Kiedyś Jean-Claude Juncker, zapytany o dyscyplinę budżetową, dlaczego nie interweniuje we Francji, odpowiedział: no jak to, przecież to jest Francja. I to jest takie podejście – ocenił Jurek.

Jego zdaniem władze UE "nie działają w dobrej wierze" i traktują Polskę inaczej niż inne kraje. Zwrócił uwagę, że w innych państwach Wspólnoty "łamie się powszechnie wartości podstawowe i nie ma żadnej interwencji".

– Mają założenie, że my jesteśmy krajami przyłączonymi, wobec których stosuje się tak zwany mechanizm dostosowawczy, który polega najpierw na tym, że my się mamy dostosować, a potem że nas się dostosowuje – tłumaczył europoseł.

Czytaj także:

Bruksela stawia Warszawę pod ścianą. Gowin o prawdziwych powodach wojny z Polską