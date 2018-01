Gryglas: Zachowanie Róży Thun szkodzi Polsce

Poseł odniósł się w ten sposób do wypowiedzi poseł Róży Marii Grafin von Thun und Hohenstein w niemiecko-francuskiej telewizji ARTE.



Polityk Zjednoczonej Prawicy powiedział, że "my politycy powinniśmy tonować nastroje, a nie używać ulicy i zagranicy". – To wbrew polskiej racji stanu. Mówię kolegom, by pracowali nad alternatywnymi rozwiązaniami, by wyborca miał jasność co wybiera – powiedział Gryglas na antenie Polskiego Radia 24.

– Tego typu wystąpienia, nam Polakom bardzo źle się kojarzą. (...) Tego typu zachowania należy jednoznacznie piętnować. (...) To jest niedopuszczalne – mówił.