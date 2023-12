Ważna zmiana w "Gazecie Wyborczej". Jarosław Kurski rezygnuje

"Nie jest codziennym obyczajem informowanie Państwa o zmianach w organizacji redakcji naczelnej naszego dziennika. Ostatnie osiem lat było jednak wyjątkowe. Można powiedzieć, że Wy, Czytelnicy, staliście się częścią zespołu, członkami swoistego klubu demokratów, a my byliśmy Waszym głosem. Należy się więc Państwu informacja wprost z naszych łamów. Postanowiłem, że 31 grudnia 2023 r. przekażę funkcję pierwszego zastępcy redaktora naczelnego »Gazety Wyborczej« jednemu z moich zastępców" – poinformował w środę Jarosław Kurski.

Dziennikarz stwierdził, że w "Gazecie Wyborczej" potrzebna jest zmiana pokoleniowa.

Jarosław Kurski przestaje kierować "Gazetą Wyborczą"

"Ostatnich osiem lat to czas najtrudniejszy w historii »Wyborczej«, ale jednocześnie to lata dla »Wyborczej« najważniejsze" – wskazał Jarosław Kurski. I zwrócił uwagę, że "Gazetę Wyborczą" czeka niebawem "wydzielenie". "Z punktu widzenia właścicielskiego »Wyborcza« będzie nadal w stu procentach własnością Agory SA, tyle że jako spółka córka" – oświadczył.

"Są i inne ważne, osobiste powody mojej decyzji. Wicenaczelnym byłem przez 17 lat. To wystarczająco długo, by na tym etapie zawodowej kariery powrócić do swojej pasji, czyli pisania. Z racji pewnego doświadczenia chciałbym to robić w »Wyborczej« jako senior editor. »Wyborcza« to moje życie, moje DNA" – napisał Jarosław Kurski.

Choć formalnie redaktorem naczelnym "Gazety Wyborczej" cały czas jest Adam Michnik, to właśnie Jarosław Kurski kierował pracami redakcji jako pierwszy zastępca redaktora naczelnego.

Wicenaczelnymi "GW" są: Aleksandra Sobczak, Mikołaj Chrzan, Roman Imielski i Bartosz Wieliński.

Jarosław Kurski jest związany z dziennikiem jako publicysta od 1991 r.

Dziennikarz "Wyborczej" nowym rzecznikiem MSZ

We wtorek Paweł Wroński poinformował, że odchodzi z "Gazety Wyborczej". Ma być rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którym w rządzie Donalda Tuska będzie kierować Radosław Sikorski.

"Z żalem informuję, że ze względu na nowe wyzwanie, kończę karierę dziennikarza informacyjnego, a także aktywnego członka społeczności TT. Za głupie wpisy przepraszam, za mądre dyskusje dziękuję. Życzę Wesołych Świąt i wszystkiego dobrego" – napisał Wroński na portalu X (dawniej Twitter).

