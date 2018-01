Atak na pracownika biura PiS. Policja szuka sprawcy

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 14:00. Do biura Zarządu Okręgowego PiS, które mieści się w budynku przy ul. 3 maja 1 w Chrzanowie, wszedł mężczyzna i uderzył ręką w twarz jednego z pracowników.

Policja ma już rysopis sprawcy. Analizowane są również nagrania z monitoringu. Zawiadomienie o zdarzeniu zgłosił w chrzanowskiej komendzie sam zaatakowany. Wstępne ustalenia wskazują, że napastnik wykrzykiwał słowa, które mogły nosić znamiona groźby.

Przypomnijmy, że niedawno doszło do ataku na biura poselskie kilku polityków PiS. Z kolei w grudniu w Sycowie na Dolnym Śląsku podpalono biuro poselskie Beaty Kempy, ówczesnej szefowej KPRM. Podejrzany Sebastian K. został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzut o charakterze terrorystycznym. Grozi mu do 20 lat więzienia. Podczas zatrzymania mężczyzna miał krzyczeć, że nienawidzi PiS.