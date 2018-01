Duda obok Trumpa, Putina i Erdogana. Lista przywódców, którzy kneblują media

Amerykańska organizacja Komitet Obrony Dziennikarzy (CPJ) opublikowała listę przywódców państw, którzy jej zdaniem najbardziej przyczyniają się do ograniczania wolności mediów w swoich krajach. W niechlubnym rankingu pojawia się m.in. nazwisko Andrzeja Dudy. – To samozaoranie lewicy – uważa dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski.

Polskiego prezydenta CPJ zaliczyło do kategorii przywódców, którzy sprzyjają powrotowi swoich krajów do dawnych złych zwyczajów dotyczących traktowania mediów. W tym kontekście wymieniono Aung San Suu Kyi, która sprawuje faktyczną władzę w Birmie, oraz Andrzeja Dudę. Autorzy zestawienia zarzucają prezydentowi, że nie zrobił nic, aby powstrzymać władze wykonawcze w naszym kraju przed ograniczaniem swobody mediów i faktycznym przejęciem przez rządzących publicznych wydawców i nadawców. Zdaniem CPJ grozi to powrotem cenzury i ograniczeniem swobody wypowiedzi w mediach. Jak relacjonują Wirtualne Media, w rankingu przywódców ograniczających wolność słowa w swoich państwach, znaleźli się m.in. prezydent USA Donald Trump, Rosji – Władimir Putin, Turcji – Recep Erdogan, a także sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin i przywódca tego kraju Xi Jinping. Ranking CPJ i kwestię wolności słowa w Polsce komentuje dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski.