Niemiecki dziennik o Polsce: Wyprzedza nas praktycznie we wszystkich wskaźnikach

Niemiecki dziennikarz Daniel Stelter krytycznie odnosi się do pomysłu, by to Włoch Mario Draghi odpowiadał za wypracowanie reform gospodarczych UE. Zdaniem Steltera pomysł Draghiego będzie opierał się na kredytach i zadłużaniu UE, co może przynieść odwrotne rezultaty od zamierzonych.

"Są uzasadnione wątpliwości co do skuteczności stale rosnącego zadłużenia” – pisze Stelter, dodając, że sukces odnoszą kraje takie jak Polska, które mają wysoki wzrost gospodarczy, a nie zadłużenie.

"Jeśli spojrzymy na rozwój państw UE w ciągu ostatnich 20 lat, to trzeba stwierdzić, że pod względem PKB na mieszkańca żaden kraj nie wypada tak słabo jak Włochy. I odwrotnie, niektóre inne kraje rozwinęły się wyjątkowo dobrze, zwłaszcza Irlandia i Polska” – czytamy "Handelsblatt".

Stelter przytacza wyliczenia Instytutu Niemieckiej Gospodarki, z których wynika, że PKB na głowę w Polsce wzrosło w latach 1991-2022 trzyipółkrotnie. W tym samym czasie w Niemczech jedynie o 50 procent. "Postęp tego kraju jest bez precedensu w porównaniu europejskim” – dodaje niemiecki komentator.

"Nasz wschodni sąsiad wyprzedza nas obecnie praktycznie we wszystkich wskaźnikach i można się tylko zastanawiać, czy minie jeszcze dużo czasu, zanim Polska dogoni Niemcy pod względem produktu krajowego brutto na mieszkańca" – czytamy w "Handelsblatt".

OECD: Polska liderem wzrostu PKB

Polska odnotowała najsilniejszy wzrost PKB w trzecim kwartale tego roku wśród państw OECD.

Według tymczasowych szacunków, produkt krajowy brutto (PKB) w OECD wzrósł w trzecim kwartale 2023 r. o 0,5 proc., czyli w takim samym tempie, jak w poprzednim kwartale tego roku.

W krajach G7 wzrost PKB w III kw. wyniósł 0,6 proc., co oznacza poprawę sytuacji – w II kw. było to 0,4 proc. Przyczyniło się do tego znaczne przyspieszenie wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych (1,2 proc. w III kw. w porównaniu z 0,5 proc w II kw.). Pozostałe kraje G7 odnotowały w trzecim kwartale zerowy, bliski zera lub ujemny wzrost: wzrost był zerowy w Kanadzie, Włoszech i Wielkiej Brytanii; wyniósł 0,1 proc. we Francji oraz był ujemny w Japonii i Niemczech (-0,5 proc. i -0,1 odpowiednio proc.).

Spośród innych krajów OECD, najsilniejszy wzrost PKB w III kwartale odnotowały Polska i Kostaryka (odpowiednio 1,4 proc. i 1,3 proc.), a za nimi plasowały się Węgry i Meksyk (po 0,9 proc.). Z kolei PKB najbardziej spadł w Irlandii (-1,8 proc.), a następnie w Finlandii (-0,9 proc.).

