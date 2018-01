Jaki: Komisja weryfikacyjna ujawni, ile Warszawa straciła na reprywatyzacji

Jaki pytany w Polsat News, o jaką kwotę chodzi, powiedział, że "będą to bardzo duże liczby", znacznie większe niż kilka mld złotych. – W tej chwili to wszystko liczymy. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy gotowi, żeby pokazać państwu raport – oświadczył wiceminister sprawiedliwości.

Szef komisji weryfikacyjnej powiedział, że stolica "różnym osobom, które się zgłosiły", oddała ponad 4 tysiące nieruchomości. – Średnia cena kamienicy, którymi do tej pory zajmowała się komisja, to ok. 15 mln złotych. Oprócz tego płacono jeszcze odszkodowania. To są kolejne miliardy – tłumaczył.

Dopytywany, czy nie boi się o swoje życie z powodu tego, że "zadarł z mafią", Jaki oświadczył: – Nie. Ja - może to zabrzmi patetycznie - oddałem swoje życie Polsce. Miałem propozycję od kolegów z rządu, żeby objąć mnie ochroną BOR, ale odmówiłem.

Jak dodał, zdarzały się pogróżki pod jego adresem. – Wychodzą politycy PO i co mówią? Że ci, którzy dzisiaj rozliczają reprywatyzację, będą wsadzani do więzień, jak oni dojdą do władzy. Czyli mi grożą więzieniem, próbując mnie nastraszyć. Liczę się z tym, że w przyszłości mogą mnie spotkać konsekwencje – stwierdził wiceminister.

– Dodatkowo mamy na pieńku z sędziami, którzy tylko czekają, żeby nam oddać, ale ja nie pracuję dla siebie, tylko dla ludzi. Jestem po to, żeby Polska była silniejsza. Nawet jeśli spotkają mnie jakieś konsekwencje, to chciałbym, żeby kiedy moja misja publiczna się skończy, bo politykiem się tylko bywa, żebym mógł spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że kilka rzeczy udało się zrobić – mówił Patryk Jaki.