Macierewicz: Żadna władza nigdy nie miała takiego poparcia jak PiS

Fragmenty wywiadu z byłym ministrem obrony, który w środę ukaże się w "Gazecie Polskiej", opublikowała we wtorkowym wydaniu "Gazeta Polska Codziennie".

Zdaniem Macierewicza Polska jest dziś w bardzo dobrej sytuacji geopolitycznej, "najlepszej od lat 30. XX wieku". – Jeśli tego czasu dobrze nie wykorzystamy, będziemy musieli tłumaczyć naszym dzieciom, dlaczego zmarnowaliśmy tę szansę – powiedział były szef MON.

W jego ocenie "naród nigdy nie był tak bardzo zjednoczony wokół realizacji programu politycznego, gospodarczego, społecznego i ideowego jak dzisiaj". – Nigdy nie było tak wielkiego poparcia dla przedstawicieli władzy, jakie dzisiaj ma Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził Macierewicz.

Dodał, że w Białym Domu urzęduje teraz "najbardziej propolska ekipa", podobnie jak w amerykańskim Kongresie i Senacie. Według byłego ministra "Polska jest widziana przez wszystkie siły polityczne USA jako fundament bezpieczeństwa Europy".

– W związku ze zmianami w Niemczech i we Francji to Polska jawi się jako główny punkt odniesienia, jako zwornik bezpieczeństwa NATO, bezpieczeństwa USA i bezpieczeństwa Europy. I to nie są moje sformułowania, ale polityków i generałów amerykańskich – przekonuje Macierewicz.