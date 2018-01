Warszawa: Atak na siedzibę PiS przy Nowogrodzkiej

Do incydentu doszło po rozwiązaniu marszu środowisk feministycznych, który w środę przeszedł ulicami stolicy. Demonstrację pod hasłem "Czarna środa" zorganizowali zwolennicy liberalizacji ustawy aborcyjnej.

Jak relacjonuje TVP Info, uczestnicy protestu obrzucili budynek centrali PiS balonami wypełnionymi różową farbą. Doszło też do przepychanek z policją, ponieważ demonstranci blokowali przejazd radiowozów. Kilka osób zostało zatrzymanych.

– To jest kolejny przykład niezrozumiałej i absurdalnej dla mnie agresji. Ciągle wierzę w to, że możemy nieco zmienić dyskurs publiczny w Polsce, a tego rodzaju rzeczy powinniśmy piętnować, bo to fatalny poziom przechodzenia z inwektyw do agresji. Tego się bardzo boję – mówił na antenie TVP Info poseł Łukasz Schreiber z PiS.