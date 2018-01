Reparacje. Nowy szef MSZ już naraził się Kaczyńskiemu?

Chodzi o ostatnią wizytę szefa MSZ w Berlinie. Jacek Czaputowicz rozmawiał ze swoim odpowiednikiem Sigmarem Gabrielem m.in. o reparacjach wojennych od Niemiec. Polski minister stwierdził, że na obecnym etapie "nie jest to kwestia, która stanowi jakiś balast w stosunkach między rządami".

"Fakt" pisze, że wypowiedź Czaputowicza wywołała w PiS szok. Niemile zaskoczony miał być także Jarosław Kaczyński. Na zeszłorocznym kongresie partyjnym to właśnie prezes poruszył temat reparacji, przekonując, że Polska ma do nich pełne prawo. Czy zatem powołany na początku stycznia nowy szef MSZ może czuć się zagrożony?

– Przecież nie będziemy dymisjonować dopiero co powołanego ministra. Będzie musiał jednak bardziej konsultować swoje wystąpienia – powiedział gazecie niewymieniony z nazwiska polityk partii rządzącej. Dodał, że jeśli nic się nie zmieni, to Czaputowicz "wiosną zostanie zrekonstruowany". – Ale nie sądzę, aby do tego doszło. Błąd popełnił i tyle na razie – czytamy w dzienniku.