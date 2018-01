Nowak na Ukrainie. Były minister z PO zarabia więcej niż prezydent

Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska od 2016 roku jest szefem Ukrawtodoru. Od stycznia do listopada 2017 roku zarabiał 12 tys. zł miesięcznie. Teraz jego wynagrodzenie znacznie wzrosło.

"Super Express" pisze, że dzięki specjalnym premiom i dodatkom pensja Nowaka to równowartość 24 tys. zł na rękę. W styczniu były polityk Platformy sam ujawnił, że w listopadzie czy grudniu zarobił 27 tys. zł.

Gazeta zwraca uwagę, że zaraz po objęciu stanowiska na Ukrainie Nowak dostawał 1,5 tys. zł. Obecnie jego wynagrodzenie jest wyższe niż polskiego prezydenta. Pensja Andrzeja Dudy to ok. 20 tys. zł. Z kolei przeciętny Ukrainiec zarabia ok. 1 tys. zł.