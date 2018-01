Michał Kamiński: Dzielenie ludzi na sorty to już nazizm

– Co to jest sformułowanie, że ktoś jest gorszego sortu Polakiem? To jest nawiązanie wprost do dzielenia ludzi, obywateli jakiegoś kraju, na sorty. A to już jest nazizm – przekonywał polityk Unii Europejskich Demokratów, który w poniedziałek wstąpił do klubu PSL.

Kamiński stwierdził, że "warto zastanowić się nad tym, czy w Polsce istnieje atmosfera, przyzwalająca na tego typu język". Przypomniał wydarzenia z Katowic, gdzie na wiecu narodowców podobizny europosłów Platformy Obywatelskiej wieszano na szubienicach.

Poseł komentował w TVN24 materiał na temat polskich neonazistów, który w sobotę wyemitowano w "Superwizjerze". W reportażu pokazano osoby oddające hołd Adolfowi Hitlerowi. Program był poświęcony działalności stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Na polecenie Zbigniewa Ziobro prokuratura analizuje już kwestie delegalizacji tej organizacji.