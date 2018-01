Poseł Platformy zszokował dziennikarkę. Przeklął na wizji

Do niecodziennej sytuacji doszło w programie "Tak czy nie" emitowanym w Polsat News. Marek Jakubiak z Kukiz'15 i Michał Szczerba z PO rozmawiali o rasistowskich hasłach, które pojawiły się na ostatnim Marszu Niepodległości w listopadzie 2017 roku.

– Apeluję jeszcze raz do tych panów, którzy organizują Marsz Niepodległości: musicie brać odpowiedzialność za treści, które niesie za sobą marsz – mówił Jakubiak. – To nie były tylko transparenty. To były też okrzyki, pan nie słyszał tych okrzyków: "uchodźcy wyp..."? – spytał Szczerba.

Zachowanie polityka zaskoczyło prowadzącą program. – Panie pośle, proszę pana! Przepraszamy widzów. Rozumiem wulgaryzmy, ale są granice! – oświadczyła Agnieszka Gozdyra. – To był cytat. Udajemy, że były trzy transparenty, a nie było tych wszystkich skandalicznych słów, które tam padały – tłumaczył Szczerba.