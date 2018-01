Morawiecki: Damy więcej pieniędzy na uchodźców

Mateusz Morawiecki chce rozpocząć "kooperację w sprawie dziesiątków tysięcy uchodźców i wsparciu ich na miejscu, by nie musieli w dramatycznych warunkach przybywać do Europy". – W tej chwili nawiązałem kontakt z premierem Libanu i nie jest wykluczone, że będziemy mieli wspólną inicjatywę – powiedział premier.

Wygładzane wizerunku Polski?"Nikt ani razu nie zapytał o żadne materiały w prasie"

Premier Morawiecki na pytanie czy musiał w Davos wygładzać wizerunek Polski, które negatywnie kreują zagraniczne gazety, odpowiedział, że "nikt ani razu nie zapytał o żadne materiały w prasie i nikt do tego nie nawiązał". – Co sprawia, że wracamy do właściwych proporcji. Czasami polskie media mają zaburzoną percepcję tego, jaki wpływ mają media zagraniczne. Nie klękajmy przed tym jak przed bożkiem – powiedział.

Morawiecki odniósł się także do kwestii sporu pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską ws. praworządności w Polsce. – Są pytania o to, jak będziemy prowadzić dialog z Komisją Europejską. Chcemy taki prowadzić, to jasne. Podkreślam w rozmowach, że kontynuowanie reformy jest dla Polski po prostu konieczne. Procesy nie mogą utykać w sądach na lata. System musi się zmienić – mówił.