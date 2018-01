Gowin kusi posłów Nowoczesnej. Mają przejść do Porozumienia

Chodzi o tych parlamentarzystów, którzy w niedawnym głosowaniu odmówili poparcia dla liberalizacji przepisów aborcyjnych. Sytuacja wywołała w Nowoczesnej spory kryzys.

Według informacji Onetu do Porozumienia miałoby przejść czworo posłów: Paweł Pudłowski, Adam Cyrański, Kornelia Wróblewska i Elżbieta Stępień. – Trwają rozmowy z nimi w klubie, ale to do nich należy decyzja – powiedział portalowi niewymieniony z nazwiska polityk Nowoczesnej.

Do transferu miałoby dojść już w najbliższy weekend. Onet przypomina, że w partii Gowina jest już jeden były poseł Nowoczesnej. To Zbigniew Gryglas, który w Porozumieniu pełni funkcję wiceszefa. W zeszłym tygodniu do partii dołączył także Mieczysław Baszko, który opuścił PSL.