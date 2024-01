Portal DoRzeczy.pl wśród największych serwisów informacyjno-publicystycznych

Analizę opracował portal wirtualnemedia.pl na podstawie badania mediapanel. Okazuje się, że w grudniu ub. roku najchętniej odwiedzaną stroną w kategorii informacje i publicystyka był Onet, który przyciągnął 10,77 mln internautów i nieco wyprzedził WP. Analogiczna część Wirtualnej Polski w odsłonie przeglądarkowej przyciągnęła bowiem 10,75 mln internautów.

W grudniu ub. roku na Interii część informacyjno-publicystyczna zanotowała 7,94 mln odwiedzających, a na TVN24.pl – 7,29 mln internautów. Z kolei Polsat News zanotował 4,85 mln odwiedzających. "Niżej są witryny dwóch innych wydawnictw prasowych. Portal i.pl, uruchomiony przez Polska Press jesienią 2022 roku, zanotował 5,61 mln użytkowników, a serwis tygodnika „Do Rzeczy” (PMPG Polskie Media) – 4,73 mln internautów, 15,94 proc. zasięgu oraz 7 minut i 12 sekund średniego czasu" – czytamy.

Rekordowy listopad

Przypomnijmy, że w listopadzie blisko 4,4 mln użytkowników odwiedziło portal DoRzeczy.pl. Był to wówczas rekord naszego serwisu. Przełożyło się to na 34,2 mln odsłon portalu. Dla porównania: serwis tvp.info odwiedziło wlistopadzie 2,3 mln osób, tysol.pl – 1,9 mln, wpolityce.pl – 1,9 mln, niezalezna.pl – 1 mln, a tvrepublika.pl – 0,7 mln. W przypadku liczby odsłon nasz portal również uzyskał sporą przewagę nad pozostałymi serwisami. Wpolityce.pl zanotowało 28,5 mln odsłon, niezalezna.pl – 26 mln, tvp.info – 18,7 mln, a tvrepublika.pl – 2,8 mln. Wyprzedziliśmy również serwis wprost.pl, który w listopadzie miał 29,6 mln odsłon. – Cieszymy się z tych wyników, bo pokazują, że Polacy sięgają po sprawdzone informacje. Czytelnicy znajdą u nas różne punkty widzenia i to się na pewno nie zmieni – mówił wówczas szef portalu DoRzeczy.pl, Karol Gac.

Większość witryn z zestawienia zanotowały wyższą odwiedzalność niż w listopadzie. Portal DoRzeczy.pl zyskał 339,2 tys. internautów (7,7 proc.).