Ustawa o IPN. Kwaśniewski: Utrwalamy stereotyp Polaków antysemitów

Zdaniem Kwaśniewskiego ustawa, która wywołała ostrą reakcję strony izraelskiej, jest "zła i nieprecyzyjna". – Obawiam się, że większość parlamentarna i rządzący nie są gotowi, żeby zrezygnować z tego, a jednocześnie coraz bardziej podnosi się taka o to retoryka, że nie Żydzi będą pisać nam ustawy, co jest bardzo niepokojącym, złym zjawiskiem – przekonywał w TVN24 były prezydent.

Dodał, że "utrwalamy stereotyp Polaków, którzy jednak są antysemitami, są nacjonalistami, którzy mają swoje za paznokciami i nie chcą się do tego przyznać". – Czyli ten najgorszy stereotyp, który do tej pory gdzieś tam na marginesach się pojawiał w świecie, a dzisiaj zyska na mocy – stwierdził Kwaśniewski.

W jego ocenie niepotrzebnie narażamy stosunki Polski i Izraela, które "do tej pory były bardzo dobre, w sytuacji, kiedy Polska za wielu sojuszników nie ma". – Pamiętajmy, że środowiska żydowskie to są bardzo ważne, wpływowe środowiska w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Australii, na zachodzie Europy, i ustawiamy się w kontrze w stosunku do nich – mówił.

Były prezydent zwrócił uwagę, że "znowu rozpoczynamy walkę na wielu frontach, w sprawie, która jest ważna, ale nie jest zupełnie zasadnicza". Pokazujemy totalny brak wrażliwości w stosunku do patrzenia na historię przez innych, czego nie znosimy, gdy dotyczy to nas, Polaków – oświadczył.

– Wszystkie te zjawiska: nacjonalizm, rasizm, antysemityzm, ksenofobia, są jak ten przysłowiowy dżin, który jest w butelce. Póki jest zamknięty, można nad tym panować. Kiedy się odkorkuje tę butelkę i wypuści się dżina, nikt go już z powrotem do butelki nie wpuści. Historia o tym uczy – przekonywał Kwaśniewski.

Czytaj także:

Jaki o reakcji Izraela: Mamy prawo twierdzić, że chodzi o coś innego