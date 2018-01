Lider KOD-Kapeli, skazany za handel kobietami, nadal na wolności

W czerwcu ubiegłego roku M. został skazany za to, że przewodził grupie przestępczej zajmującej się handlem kobietami. "Gang wabił kobiety, oferując im pracę w luksusowych restauracjach jako hostessy, a później zmuszał je do prostytucji. Kobiety trafiły do domów publicznych we Włoszech i w Grecji" – pisze "GPC".

Wyrok zapadł przed Sądem Okręgowym w Krakowie. M. i jego pomocników oskarżono m.in. o handel ludźmi. Lider KOD-kapeli jako szef gangu dostał 6,5 roku więzienia. Sąd – na wniosek prokuratury – zdecydował jednocześnie, że M. i trójka najbardziej zaangażowanych jego współpracowników ma trafić za kratki.

Jednak obrońcy skazanych zaskarżyli wyrok. Sąd Apelacyjny w Krakowie uchylił postanowienie sądu pierwszej instancji. Ocenił, że nie wskazano, dlaczego do zapewnienia prawidłowego toku postępowania konieczne jest tymczasowe aresztowanie. Dzięki temu lider KOD-Kapeli chodzi na wolności – czytamy w gazecie.